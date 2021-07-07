“هيئة الفضاء” تطلق برنامج ابتعاث منتهياً بالتوظيف .. تعرف على الشروط

المناطق - الرياض:

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم (الأربعاء)، أول برنامج سعودي للابتعاث الخارجي منتهٍ بالتوظيف في مجال الفضاء.

وذكرت الهيئة أن البرنامج يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين بدراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وأن استقبال الطلبات في البرنامج يبدأ في 25 يوليو الجاري.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج الابتعاث ستشمل البكالوريوس والماجستير في مجال الفضاء في تخصصات هندسة الطيران والفضاء وعلوم الفضاء وسياسات الفضاء.

وعن شروط التقديم أوضحت أن يكون المتقدم سعودي ويتّصف بحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على قبول مباشر غير مشروط في تخصصات مجال الفضاء، أو يكون من الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المحدّدة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث للخارج المعمول بها في وزارة التعليم.

يُذكر أن البرنامج يتضمن العديد من المزايا عبر الانضمام لبعثة علمية منتهية بالتوظيف في قطاع الفضاء، شاملة تكاليف الدراسة والضمان المالي، والتأمين الصحي وتذاكر السفر وتقديم برامج إرشادية عبر متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.

ودعت الهيئة الراغبين في مزيد من المعلومات للدخول على الرابط.