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أمانة جدة تصادر أكثر من 2000 جهاز كهربائي بمنزل شعبي تديره عمالة مجهولة

أمانة جدة تصادر أكثر من 2000 جهاز كهربائي بمنزل شعبي تديره عمالة مجهولة
http://almnatiq.net/?p=1001684
المناطق - جدة:

داهمت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ، منزلًا شعبيًّا في حي البغدادية تستغله عمالة مخالفة لإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية ، وصودر 2800 من الأدوات المستخدمة بالموقع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس ، أنه جرى مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بـإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية ، مبينًا تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكيف ، إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى.

وأكد “الدقس” أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بجميع أنواعها ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.

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