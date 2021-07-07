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الهيئة الملكية بالجبيل تنهي خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي العيد

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الهيئة الملكية بالجبيل تنهي خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي العيد

الهيئة الملكية بالجبيل تنهي خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي العيد
http://almnatiq.net/?p=1001687
المناطق - الجبيل:

أنهت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة خدمات الأملاك خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ وذلك بتهيئة منطقة الحظائر والمسالخ بمدينة الجبيل الصناعية، حيث تم تخصيص مسارات للدخول والخروج من المنطقة وتوفير الحواجز اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية بالموقع.

حيث تم التأكد من توفر جميع المستلزمات الخاصة بتقديم الخدمة من قبل مستثمر المسلخ وجاهزيته بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص (أضحية) www.rcj.gov.sa/odhiya والذي يمكن المستفيدين من حجز مواعيد تسليم واستلام الأضاحي تسهيلاً لهم.

هذا وسيتمكن المستفيدون من الدخول إلى الموقع الإلكتروني (أضحية) لحجز مواعيد للأضاحي حتى نفاد التذاكر ابتداء من الساعة التاسعة 9 صباحاً من يوم الأحد 1/12/1442هـ الموافق 11/7/2021 وسيتم الحجز حسب الطاقة الاستيعابية لكل مسلخ حتى يوم السبت الموافق 7/12/1442هـ.

كما سيتم استلام وذبح الأبقار والجمال في يوم الخميس 12/12/1442 حسب تقويم أم القرى والموافق 22/7/2021م، علماً بأنه سيتم تقديم الخدمة فقط للمحصنين (محصن بجرعتين، محصن بجرعة واحدة، محصن متعافي) وذلك وفق تحديث الحالة الصحية بتطبيق توكلنا ولن يتم تقديم الخدمة لمن لا يتبع الاجراءات الاحترازية والتعليمات.

الجدير بالذكر أن برنامج ” أضحية “ هو برنامج مخصص للحجز الالكتروني لذبح الأضاحي وهو خاص بالهيئة الملكية بالجبيل ويعتبر الأول من نوعه بالمملكة وذلك لتسهيله من عملية استلام وتسليم الأضاحي تجنباً للازدحام، ولقد وفرت الهيئة الملكية بالجبيل الكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا البرنامج ومتابعة تطبيقه للتأكد من سهولة إجراءات ذبح الأضاحي في مدينة الجبيل الصناعية.

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