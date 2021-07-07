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أمير تبوك يهنئ القيادة بحصول الأخضر على بطولة كأس العرب للشباب

أمير تبوك يهنئ القيادة بحصول الأخضر على بطولة كأس العرب للشباب
http://almnatiq.net/?p=1001691
المناطق - تبوك:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزوولي العهد  بمناسبة حصول المنتخب السعودي للشباب  تحت 20  عاماً لكرة القدم على بطولة كاس العرب والتي أقيمت في جمهورية مصر  العربية.

 وأكد سمو أمير منطقة تبوك في تصريحه إن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية  في هذا العهد الزاهر عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد.

وأشاد سموه بما يحضى به قطاع الرياضة والشباب  بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، كما هنا سموه  الشعب السعودي وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة  ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل  والجهازين الإداري والفني واللاعبين  بهذا الانجاز سائلاً المولى القدير بان يديم على بلادنا امنها واستقرارها ودوام أفراحها.

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