جمعية هندسية توفر بيئة سكنية لأسر تراحم

المناطق - الرياض:

بمبادرة ودعم من الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية (هندسية) أقيمت مبادرة ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدمات لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم) وذلك لإيجاد بيئة سكنية مناسبة ومريحة لأسر السجناء من خلال تأهيل المنازل بأفضل الطرق الهندسية والإقتصادية بإشراف المهندس محمد النفيسة مدير المبادرات بالجمعية.



ونفذ المبادرة وأنجزها فريق مبادرات التطوعي التابع للجنة التنمية الإجتماعية بالدرعية بأشراف المشرف العام على الفريق أ.محمد الشمالي ونائب المشرف أ. عبدالله الغامدي وقائدة الفريق أ. خولة الفقير في مدة وجيزة لم تتعدى ثلاثة أيام بجهود متطوعين من أبناء الوطن الذين سبق لهم العمل بترميم المنازل بعدة فريق تطوعية بمنطقة الرياض في ايام وجيزة تم تسليمها لأهاليها، وفي كلمة له عبر المهندس ابراهيم الحسين رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية سعادته وفخرة بهؤلاء الشباب الذين لم يتوانوا للحظة عن المسارعة لإقامة المبادرة والدعم بكل مايستطيعونه من جهود لإنجازها وأشاد بإهتمامهم بالمشاركة الإجتماعية وأحياء قيم التكافل الإجتماعي.

كما عبر قائد الفريق أ.محمد الشمالي عن فخرة بجميع اعضاء الفريق الذين تركوا كل ارتباطاتهم واجازاتهم لتقديم الخدمة لهذه الأسر لإسعادهم ولو بالقليل وأنه على أستعداد دومًا للمشاركة بمثل هذه المبادرات التي هي واجب وطني على كل مواطن ينتمي لهذا الوطن المعطاء، هذا وقد تمت المبادرة خلال أيام قليلة أعيد فيها بناء قاطع لبعض الغرف المنزلية وترميم دورات المياة بما يتناسب صحيًا مع ظروف الأسرة وكذلك شراء الاحتياجات المنزلية من أجهزة وأدوات كهربائية .

هذا وقد قدم المتطوعين بعض الهدايا العينية للأسرة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك جعلها الله في موازين حسناتهم وكثر من أمثالهم، وبعد الانتهاء من العمل تم تدشين أعمال الترميم بحضور المهندس أبراهيم الحسين وأ.مشاعل الدخيل مشرفة القسم النسوي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) و أ.منيرة البيشي حيث أبدت أ.مشاعل سعادتها لهذا العمل الجبار وسعي ابناء الوطن لكل مايعزز اللحمة الوطنية وهذا لايستغرب منهم وشكرت بدورها المتطوعين على جهودهم ، وأبدت رغبتها بالتعاون بين هندسية وتراحم لأستمرار المبادرة لعدد من أسر المستفيدين والمحتاجين لها ولرفع مستوى خدمات اللجنة .وحثت رجال الأعمال وفاعلي الخير لدعم مشاريع الجمعية.