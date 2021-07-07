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صحة جازان تعقد ورشة عمل مشروع مركز التواصل والاتصال التفاعلي

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صحة جازان تعقد ورشة عمل مشروع مركز التواصل والاتصال التفاعلي

صحة جازان تعقد ورشة عمل مشروع مركز التواصل والاتصال التفاعلي
http://almnatiq.net/?p=1001708
جــازان - فضه عطيف:

عقدت صحة جازان ورشة عمل مشروع مركز التواصل والاتصال التفاعلي الموحد، صباح هذا اليوم ، وذلك للرفع من كفاءة موظفي المنشآت الصحية بالمنطقة والجهات التابعة لها ومشاركة التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمستفيدين بأعلى معايير الجودة.

ويهدف مشروع مركز التواصل والاتصال التفاعلي لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية للمستفيدين من خلال قنوات تواصل دائمة وتفاعلية لمختلف فئات الجمهور تقدم خدماتها بعدة لغات مختلفة للوصول إلى أعلى مستويات الرضى من المستفيدين وكسب ثقتهم والعمل على معالجة التحديات والعقبات التي  تواجههم عن طريق مركز اتصال صحي موحد بالمنطقة.

ويأتي ذلك مواكبة لرؤية وتوجه وزارة الصحة لتسهيل التواصل الفعال مع المستفيدين وضمان تقديم الخدمات الصحية لهم بكل يسر وسهولة وذلك بمد جسور التواصل بينهم وبين مقدمي الخدمة عن طريق مركز تواصل موحد.

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