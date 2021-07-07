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رئيس جامعة الجوف يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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رئيس جامعة الجوف يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

رئيس جامعة الجوف يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=1001715
المناطق - الجوف:

وقع رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أمس ،اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام جامعة الجوف إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية (SITSC)، وتمكين المستفيدين من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، و المساعدة في البحث، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها؛ لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، كما تهدف إلى تنمية المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، ومعلومات عن براءات الاختراعات على وجه الخصوص.

وتسعى الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات الملكية الفكرية، وإقامة ورش العمل، وتنظيم أنشطة إعلامية؛ لرفع الوعي لدى منسوبي الجامعة والمجتمع بالملكية الفكرية، وتشجيع الطلاب والطالبات على الابتكار والأعمال الإبداعية.

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