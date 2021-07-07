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أمير جازان يُعين محافظًا للطوال ووكيلا لمحافظة بيش

أمير جازان يُعين محافظًا للطوال ووكيلا لمحافظة بيش
http://almnatiq.net/?p=1001721
المناطق - جازان:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف محافظًا لمحافظة الطوال ووكيلا لمحافظة بيش والمكلفين هم:

  • الموظف فيصل بن ناصر بن وريك محافظاً لمحافظة الطوال.
  • الموظف عماش بن فهد الشكره للعمل وكيلًا لمحافظة بيش.

    وأوضح مدير العلاقات والاعلام والمتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، أن هذه التكليفات تأتي بحرص واهتمام من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وسعيهما الدائم والمتواصل للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة وبكافة المحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة، ووفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

    في السياق نفسه، أعرب المكلفين عن اعتزازهما، بثقة سمو أمير المنطقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن، سألا الله التوفيق والسداد في مهام عملهما الموكلة إليهما.

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