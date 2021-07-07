أمير جازان يُعين محافظًا للطوال ووكيلا لمحافظة بيش

المناطق - جازان:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف محافظًا لمحافظة الطوال ووكيلا لمحافظة بيش والمكلفين هم: