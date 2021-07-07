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رئيس الأركان العامة يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في المملكة المتحدة

رئيس الأركان العامة يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في المملكة المتحدة
http://almnatiq.net/?p=1001730
المناطق - واس:

رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.

وبحث الاجتماع سبل التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك للدول المشاركة، للتصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة، من خلال توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد، والذي يسهم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.

وأكّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أن هذه الاجتماعات تدفع إلى المزيد من الارتقاء بالعمل العسكري المشترك، وإيجاد أفضل السبل الكفيلة لتعزيز وزيادة فعالية التعاون والتجانس بين الدول المشاركة.

وشارك في الاجتماع المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة.

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