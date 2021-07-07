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الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” في العقيق

الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” في العقيق
http://almnatiq.net/?p=1001733
المناطق - الباحة:

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة نشر المحتوى التوعوي لحملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “. وذلك بنشر مضامين الحملة من خلال اللوحات بالتعاون مع مستشفى العقيق العام ، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتهدف الحملة التي جاءت بشعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

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