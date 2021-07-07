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آخر تطورات مفاوضات النصر مع مدافع بوكا جونيورز

آخر تطورات مفاوضات النصر مع مدافع بوكا جونيورز
http://almnatiq.net/?p=1001737
المناطق - الرياض:

أوضحت تقارير آخر تطورات، مفاوضات نادي النصر مع مدافع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليساندرو لوبيز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم نادي النصر وفقًا لـ”ESPN F90″ عرضاً للتعاقد مع ليساندرو لوبيز بنظام الإعارة لمدة موسم مقابل مليون دولار مع إضافة بند بخيار الشراء.

وأبرزت التقارير أن إدارة بوكا جونيورز ترفض فكرة إعارة اللاعب، وترغب في الوصول إلى اتفاق بشأن بيعه بشكل نهائي.

ويرغب نادي النصر في الحصول على خدمات الأرجنتيني لوبيز لتعويض المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، الذي غادر صفوف الفريق عقب نهاية عقده الشهر الماضي.

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