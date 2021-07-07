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المياه الوطنية: إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة

المياه الوطنية: إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1001741
المناطق - الرياض:

نجحت شركة المياه الوطنية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في إصدار أكثر من 500 ألف فاتورة عن شهر يونيو بانسيابية لعملائها، خلال ثلاثة أيام من إشعارهم بقراءات عداداتهم ضمن الدورة الفوترية الجديدة التي أعلنت عنها الشهر الماضي.

وكانت الشركة قد بدأت مطلع شهر يوليو الجاري بإشعار عملائها، بقراءات عداداتهم، عبر رسائل نصية، وأرسلت نحو 600 ألف إشعار بالقراءة، على أن يكون إصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، وذلك من أجل تحسين تجربة العميل، دون تغيير على موعد استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي.

وأوضحت أن الفواتير الصادرة في 28- 6 –2021، هي استحقاقات استهلاك شهر مايو (5)، وأن الفواتير الصادرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري والمستمرة لبعض العملاء حتى نهاية الشهر، بحسب دورة القراءة لكل عميل، تمثل استهلاك العملاء في شهر يونيو (6).

وحول إصدار فاتورتين للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة: “إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط”، مبينةً أن العميل بعد صدور فاتورته الثانية لن يكون مطالبًا بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، مشيرةً إلى أن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصولها للعميل الذي يستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وبينت الشركة أن بإمكان العميل الاستفادة من قنوات الخدمة المختلفة لديها مثل تطبيقها على الهواتف الذكية والفرع الإلكتروني، لمتابعة تفاصيل قراءة العداد التي تشمل تاريخ بداية ونهاية القراءة وكمية الاستهلاك وفترته، إضافة إلى تفاصيل الفاتورة الأخرى.

وتهدف الشركة من خلال هذا التغيير إلى إشعار العميل باستهلاكه في أسرع وقت لمساعدته على التحكم به ومعالجة أي ارتفاعات قد يسببها تغير في استخدام المياه أو تسربات في العقار.

وأشارت الشركة إلى أن رسائل الإشعارات تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقًا لدورة قراءة العداد، على أن يكون بدء استحقاق سداد الفواتير في اليوم الـ28 من كل شهر ميلادي بعد تاريخ إصدار الفاتورة.

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