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مفوض العون الإنساني السوداني يستقبل سفير خادم المملكة لدى السودان

مفوض العون الإنساني السوداني يستقبل سفير خادم المملكة لدى السودان
http://almnatiq.net/?p=1001751
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استقبل المفوض العام للعون الإنساني بجمهورية السودان نصر الدين موسى في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.
وناقش الاجتماع المشروعات الاجتماعية للمملكة بالسودان لاسيما مشاريع وبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وثمن مفوض العون الإنساني جهود المملكة الخيرية على مستوى العالم في الدعم والإغاثة والأنشطة الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة، وكان لها الأثر الكبير في التخفيف على المحتاجين، مشيداً بوقفة المملكة مع المفوضية عبر برامج تأهيل قدرات العاملين بالمفوضية ورقمنة العمل الإداري الذي موله مركز الملك سلمان للإغاثة.
بدوره أكد السفير بن جعفر أن جهود المملكة الخيرية تأتي انطلاقاً من رسالة المحبة والسلام ومساعدة الآخرين، مشيراً إلى خصوصية وأزلية العلاقة بين المملكة والسودان، موضحاً أن توجيهات قيادة المملكة الرشيدة هي الوقوف دائماً مع السودان في كل الأوقات، كاشفاً عن جملة من المشروعات الاجتماعية والتنموية في مختلف الولايات السودانية وأن هناك فرقًا مرتقبة من المملكة لتلمس الحاجات والمناقشة حول المشاريع الممكنة.

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