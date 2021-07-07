احدث الأخبار

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مفوض العون الإنساني السوداني يستقبل سفير خادم المملكة لدى السودان
أبرز المواد
 منتدى النمو الاقتصادي يدعو إلى الابتكار والاستثمار في التقنية المالية
أبرز المواد
 المغرب تسجل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المياه الوطنية: إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة
أبرز المواد
 آخر تطورات مفاوضات النصر مع مدافع بوكا جونيورز
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” في العقيق
أبرز المواد
 رئيس الأركان العامة يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في المملكة المتحدة
أبرز المواد
 أمير جازان يُعين محافظًا للطوال ووكيلا لمحافظة بيش
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 صحة جازان تعقد ورشة عمل مشروع مركز التواصل والاتصال التفاعلي
أبرز المواد
 جمعية هندسية توفر بيئة سكنية لأسر تراحم
أبرز المواد
صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
مفوض العون الإنساني السوداني يستقبل سفير خادم المملكة لدى السودان

مفوض العون الإنساني السوداني يستقبل سفير خادم المملكة لدى السودان

أبرز المواد
منتدى النمو الاقتصادي يدعو إلى الابتكار والاستثمار في التقنية المالية

منتدى النمو الاقتصادي يدعو إلى الابتكار والاستثمار في التقنية المالية

أبرز المواد
المغرب تسجل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1001754
المناطق_ فتحيه عبدالله

بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية  وسمو نائبه حفظهما الله ، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية ممثلة بعدة فرق نسائية بجولات تفتيشية ورقابية  مكثفه بالخبر  على الصالات  الرياضية  ومراكز التجميل  النسائية  للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.  وذلك بالتعاون مع امانة المنطقة الشرقيه ممثله ببلدية الخبر وفرع وزارة الرياضة .وتم خلال الجولات رصد عدد من  المخالفات واحالتها للجهات المعنية لإجراء اللازم  تتمثل  بعدم وجود تحصين لبعض الموظفين وليس لديهم نتيجة مسحه سلبيه خلال السبع ايام السابقهوعدم وجود تهوية كافيه وسوء تخزين لبعض المنتجات وسوء نظافة للادوات المستخدمه وانتهاء الشهادات الصحيه وعدم تجديدهاوتوكد صحة الشرقية متمثله بالصحة العامة والفرق الرقابية بانها مستمرة بتكثيف جولاتها الرقابية اليوميه على المنشات التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفايروس والقضاء عليه باذن الله .

روابط ذات صلة

مفوض العون الإنساني السوداني يستقبل سفير خادم المملكة لدى السودان

مفوض العون الإنساني السوداني يستقبل سفير خادم المملكة لدى السودان
منتدى النمو الاقتصادي يدعو إلى الابتكار والاستثمار في التقنية المالية

منتدى النمو الاقتصادي يدعو إلى الابتكار والاستثمار في التقنية المالية
المغرب تسجل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*