صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق_ فتحيه عبدالله

بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله ، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية ممثلة بعدة فرق نسائية بجولات تفتيشية ورقابية مكثفه بالخبر على الصالات الرياضية ومراكز التجميل النسائية للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. وذلك بالتعاون مع امانة المنطقة الشرقيه ممثله ببلدية الخبر وفرع وزارة الرياضة .وتم خلال الجولات رصد عدد من المخالفات واحالتها للجهات المعنية لإجراء اللازم تتمثل بعدم وجود تحصين لبعض الموظفين وليس لديهم نتيجة مسحه سلبيه خلال السبع ايام السابقهوعدم وجود تهوية كافيه وسوء تخزين لبعض المنتجات وسوء نظافة للادوات المستخدمه وانتهاء الشهادات الصحيه وعدم تجديدهاوتوكد صحة الشرقية متمثله بالصحة العامة والفرق الرقابية بانها مستمرة بتكثيف جولاتها الرقابية اليوميه على المنشات التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفايروس والقضاء عليه باذن الله .