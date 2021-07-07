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منظمة الصحة العالمية: وفيات جائحة “كوفيد-19” تخطت 4 ملايين حالة
http://almnatiq.net/?p=1001762
المناطق_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وفيات جائحة “كوفيد-19” المسجلة تخطت أربعة ملايين حالة، بينما الأعداد الحقيقية أعلى بكثير, كما بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة 183 مليون حالة إصابة.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي, أن جائحة كورونا “كوفيد-19” كانت صعبة على الجميع، وبشكل أكبر على الأطفال، داعياً إلى ضرورة دعم الأطفال, حيث أدت إلى ارتفاع حالات الإرهاق العائلي والاجتماعي، وأثرت سلبا على شبكات الرعاية.
واضاف أدهانوم أن المنظمة أوصت باستخدام مضادات إنترلوكين 6 لعلاج الحالات الخطيرة من “كوفيد-19” جنبا إلى جنب مع الكورتيكو ستيرويدات, مما يقلل من خطر الوفاة بنسبة 17% والحاجة إلى التنفس الصناعي، مشيراً إلى أن المنظمة تعقد اجتماعا غدا الخميس حول أثر الوباء على الصحة العقلية للأطفال .

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