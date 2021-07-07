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انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية ـ المكسيكية

انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية ـ المكسيكية
http://almnatiq.net/?p=1001764

عقدت اليوم، الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية، والولايات المكسيكية المتحدة، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وترأس الجانب السعودي في هذه الجولة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، فيما ترأسها من الجانب المكسيكي معالي نائبة وزير الخارجية كارمن توسكانو.
وجرى خلال جولة المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جولة المشاورات من الجانب السعودي، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المكسيكية المتحدة هيثم بن حسن المالكي.
كما حضرها من الجانب المكسيكي سفيرها لدى المملكة أنيبال توليدو.

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