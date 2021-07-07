وزارة الحرس الوطني تطلق البرنامج التدريبي “تطوير”

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أطلق برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني وبالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية وهيئة التعليم والتدريب في الوزارة أول برنامج تدريبي في مركز بناء تحت اسم “تطوير” الذي يهدف إلى تمكين كفاءات منسوبي الوزارة بقطاعيها العسكري والصحي وتوسيع خبراتهم في عدة مجالات للرفع من جاهزيتهم لمواكبة مرحلة التحول التي ستشهدها الوزارة في قادم الأيام.

جاء ذلك بعد تدشين البرنامج لمركز بناء القدرات بالوزارة في وقت سابق, حيث روعي في تصميم برنامج “تطوير” التدريبي أن يكون وعاءًا للنتائج الأولية لمبادرة تطوير القادة، كما يعد من ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات منسوبي وزارة الحرس الوطني من جميع المستويات، وتشمل هذه الفرص التدريبية عدة دورات إدارية

وفنية وقيادية ليتمكن المتدربين من العمل ضمن فريق في بيئة تطوير معاصرة.

يذكر أن ما تم تحديده من متطلبات وتقييم لمواطن التحسين في مبادرة تطوير القادة قد ساهم بتقديم هذه الحلول التطويرية الفعالة والبرامج التدريبية، والتي ستضيف قيمة قابلة للقياس في إطار التحول التنظيمي الذي تشهده الوزارة, وأن البرنامج التدريبي “تطوير” يركز على تطوير ستة مهارات أساسية وهي: مهارات إدارة الاستراتيجيات وإدارة المشاريع وإدارة التغيير وإدارة الجودة واللغة الإنجليزية ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وسيتبع البرنامج التدريبي “تطوير” بمشيئة الله إطلاق عدة برامج تدريبية أخرى متخصصة مثل “تجسير” و “تمكين” والتي ستكون محاور أساسية في عملية تطوير القدرات التي يستضيفها مركز بناء في وزارة الحرس الوطني.