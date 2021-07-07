فرع الموارد البشرية بالرياض يعرف بمجالات العمل التطوعي وخدمات منصة مسار

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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي ثلاث ورش عمل تدريبية عن ” العمل التطوعي ومجالاته و” خدمات منصة مسار ” و” وطرق تطوير الأداء ” وتناولت الورش عدة محاور اهمها التعريف بمفهوم التطوع والفرص التطوعية وطرق تسجيل البيانات الوظيفية عن طزيق منصة مسار ومعايير الترقية بالإضافة الى شرح ابرز المهارات المطلوبة لتطوير الاداء وصاحب الورش الثلاث العديد من العروض المرئية والمداخلات لطرح الإستفسارات والإجابة عليها.

تأتي هذي الورش ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها ادارة الإشراف على الفروع الإيوائية في العديد من المجالات لرفع مستوى الأداء وجودته وتطوير قدرات العاملين في المجال الاجتماعي .