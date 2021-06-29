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محافظ بيشة ورئيس مركز الحازمي يكرمان آل ثقفان

محافظ بيشة ورئيس مركز الحازمي يكرمان آل ثقفان

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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر (76) رخصة كشف عن المعادن و( 122) رخصة لمحاجر مواد البناء

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر (76) رخصة كشف عن المعادن و( 122) رخصة لمحاجر مواد البناء

أبرز المواد

محافظ بيشة ورئيس مركز الحازمي يكرمان آل ثقفان

محافظ بيشة ورئيس مركز الحازمي يكرمان آل ثقفان
http://almnatiq.net/?p=1001788
المناطق_بيشة

كرّم محافظ بيشة الاستاذ سعيد بن ناصر الطلوق ورئيس مركز الحازمي منصور بن سعد بن ثقفان سعادة الدكتور عبدالرحمن بن سعد بن ثقفان وذلك بعد صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليفه وكيلاً لجامعة بيشة للدراسات العليا والبحث العلمي.حضر التكريم عدد من اساتذة الجامعة وعمداء الكليات وبعض من روساء المراكز والبلديات ومشائخ القبائل ومشائخ الشمل وبعض من وجهاء واعيان المحافظة.
يشار إلى أن الدكتور آل ثقفان تدرج  في عدة مناصب قيادية في جامعة نجران من عام 2009 حتى وصولة الى وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة 2020 ومنها الى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.يذكر أن آل ثقفان يحمل الدكتوراه في فلفسة علوم الحاسب من جامعة فلوريداتك -ملبورن بتقدير ممتاز.

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