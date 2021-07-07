الأمير تركي بن محمد بن فهد يشهد توقيع اتفاقية الشراكة بين جمعية بناء لرعاية الأيتام والشركة العربية للإعلانات الخارجية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ، توقيع اتفاقية الشراكة بين جمعية بناء لرعاية الأيتام والشركة العربية للإعلانات، بحضور مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات الخارجية محمد بن عبدالإله الخريجي.

واستمع سموه إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية ، وطريقة تقديم الخدمات لمستفيدي جمعية بناء من كل الفئات.

وحول الاتفاقية قال سموه: تعتبر اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات والقطاع الخاص واحدة من أهم أهداف رؤية 2030 لتنمية القطاع غير الربحي، واليوم نشهد هذه الاتفاقيات المميزة، التي نسعى من خلالها لترجمة الدعم الكبير الذي يوليه مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله- لهذا القطاع.

وأضاف سموه: نحن في جمعية بناء حققنا شراكات عديدة خلال السنوات الأخيرة، واليوم نضيف شراكة جديدة مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية، ونتقدم لهم بالشكر على هذه المبادرة المميزة التي ستنعكس بالإيجاب على المجتمع من خلال ترجمة تفاصيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع من خلال جمعية بناء.

الجدير بالذكر أن جمعية بناء تأسست في عام 2010م وتهدف إلى رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام وأسرهم بالمنطقة الشرقية وتقدم خدماتها لأكثر من 3 آلاف يتيم ويتيمة وأرملة وقد حققت الجمعية خلال مسيرتها أكثر من 10 جوائز وانجازات محلية وخليجية وإقليمية من أبرزها فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام 2020م وكذلك المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام 2016م وفوزها بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي لعام 2018م ، وحصولها على اعتماد المنظمة الموثوقة في القطاع غير الربحي وفقا للمعيار البريطاني المتخصص في جودة القطاع غير الربحي.