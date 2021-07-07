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جامعة ومطار الطائف يطلقان مبادرة “بوابة مكة” لاستقبال ضيوف الرحمن

جامعة ومطار الطائف يطلقان مبادرة “بوابة مكة” لاستقبال ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=1001794
المناطق_واس

أطلقت جامعة الطائف ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وبالتعاون مع إدارة مطار الطائف الدولي مبادرة “بوابة مكة” لاستقبال الحجاج والمعتمرين القادمين لأداء مناسك حج العام الحالي 1442هـ.
وقام متطوعو جامعة الطائف خلال المبادرة باستقبال الرحلات القادمة وتوزيع الحقائب التي تحوي نشرات توعوية و أدوات الوقاية من فيروس كورونا, كالكمامات والمعقمات وتقديم التوعية اللازمة للحجاج الواصلين بضرورة التقيد بالاحترازات الصحية التي يحتاجها الحاج بشكل يومي، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية.
وتسعى جامعة الطائف من خلال إقامة هذه المبادرات إلى تعزيز دورها المجتمعي وتمكين دور المتطوع من خلال مشاركته بأنشطة الجامعة ومبادراتها بشكل مستمر، وتبذل جهدها في تحقيق وإنجاز هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

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