أمير عسير يتفقد مراحل الإنجاز في مشروعات المدينة الجامعية

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في المدينة الجامعية بعسير.

واطلع سموه خلال جولته في المدينة الجامعية الجديدة على المشروعات المنجزة بشكل كامل ونسب الإنجاز في المشروعات الأخرى. ورأس سموه الاجتماع الرابع لمتابعة أعمال المشروعات، بحضور فريق الجامعة ومسؤولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة، وفريق التدخل الخدماتي والشركاء الإستراتيجيين، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس المنطقة والمجتمع المحلي.

يذكر أن من أبرز المشروعات المنجزة شبكة الطرق الداخلية وأعمال الرصف والسفلتة ومجمع المباني الإدارية (المرحلة الثالثة) مركز المؤتمرات و كلية الطب للبنات والمدينة الرياضية ومبنى المواقف المتعددة ومحطة تحويل الكهرباء الشمالية ومجمعي الخدمات ونفق الخدمات الرئيسي ومحطة تحويل للكهرباء الجنوبية بالفرعاء واستكمال نفق الخدمات (المرحلة الأولى) واستكمال نفق الخدمات(المرحلة الثانية).

أما أبرز المشروعات الجاري تنفيذها فهي المجمع الأكاديمي والمدينة الطبية ومشروع تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول ومشروع المخطط العام وتنسيق الموقع ومشروعا الطريقين الدائري الشمالي والشرقي إضافة إلى تأثيث عدد من مباني إسكان الطلاب والطالبات والمجمع الأكاديمي.