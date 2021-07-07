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«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=1001803
المناطق_ الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيا الخميس، على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد للمرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، استمرار طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحيَّة تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحيَّة في الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما حالة البحر متوسط الموج.

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