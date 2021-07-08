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الإمارات تعلن أن الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي تحت السيطرة

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الإمارات تعلن أن الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي تحت السيطرة

الإمارات تعلن أن الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي تحت السيطرة
http://almnatiq.net/?p=1001813
المناطق_واس

أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتية أنها تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيس للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

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