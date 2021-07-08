أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مجلس إدارة “ساعد الخيرية” للعام ٢٠٢١

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر -عبر الاتصال المرئي- أمس, اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول للعام ٢٠٢١م.

وأكد سموه في مستهل الاجتماع أن حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – أولت القطاع الخيري اهتماما بالغاً؛ لما له من دور كبير في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم فئات المجتمع المستفيدة.

ونوّه سمو أمير المنطقة بدور القطاع غير الربحي، بوصفه رافد فاعل في تحقيق التنمية المجتمعية، وأن عدد من المبادرات الإبداعية والمميزة التي يقودها القطاع، كان لها الأثر البالغ ، وذلك في إطار توجهات رؤية ٢٠٣٠ ومستهدفاتها في تنمية القطاع غير الربحي، مشدداً على أهمية تطوير الجمعية وتفعيل دورها وفق أحدث المنهجيات الإدارية وأنظمة الحوكمة وإدارة المشاريع، والابتكار في المشاريع الاجتماعية المميزة والمؤثرة.

وناقش الاجتماع الخطة التشغيلية وأهم المشاريع المنفذة للعام ٢٠٢٠م، وتقرير أعمال الجمعية المتضمن أهم المناشط والبرامج التي نُفذت خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذتها الجمعية لتنفيذ العديد من البرامج الخيرية، إلى جانب الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات القانونية، إلى جانب بحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.