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فرع هيئة الحدود الشمالية يفعل حملة ” ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” في جامعة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1001819
المناطق_محمد الحسن

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية المكلف الشيخ محمد بن رمضان العنزي بزيارة لسعادة وكيل جامعة الحدود الشمالية للفروع الأستاذ الدكتور سعد بن سيف المضياني  .
وجرى خلال اللقاء تفعيل حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) في الجامعة وأقسامها وذلك من خلال نشر المحتوى التوعوي عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية.
كما استمع سعادته إلى شرح موجز عن الحملة وأهدافها والتي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وأطلق فعالياتها في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية -حفظه الله .
وفي ختام الزيارة أعرب مدير عام الفرع المكلف الشيخ محمد بن رمضان العنزي عن شكره وتقديره لسعادة وكيل الجامعة على ما أبداه من استعداد للتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخدم المجتمع .
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية بناءً على توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا أيدهم الله للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

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