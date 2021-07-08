سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,137 إصابة جديدة و 224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,582,352, فيما بلغ عدد الوفيات 603,656.
الولايات المتحدة تسجّل 14,137 إصابة جديدة و 224 حالة وفاة بفيروس كورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,137 إصابة جديدة و 224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
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