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الولايات المتحدة تسجّل 14,137 إصابة جديدة و 224 حالة وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 14,137 إصابة جديدة و 224 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 14,137 إصابة جديدة و 224 حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1001825
المناطق_واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,137 إصابة ‏جديدة و 224 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,582,352, فيما بلغ عدد ‏الوفيات 603,656.‏

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