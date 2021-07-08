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استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا

استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا
http://almnatiq.net/?p=1001843
المناطق - واس

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.
وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم أن مجموعة خارجة عن القانون قامت باستهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين.
وأضافت أن هذه الأعمال ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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