احدث الأخبار

وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها
محليات
 مذكرة تفاهم مشترك بين وزارة الرياضة وهيئة الغذاء والدواء واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات
أبرز المواد
 حرصاً على ضمانات حقوق المتهمين.. النيابة العامة تطالب بالإبلاغ عن الموقوفين بطريقة غير مشروعة
أبرز المواد
 هايتي.. مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس
أبرز المواد
 انطلاق نخبة الجمباز لمرحلة الأشبال والناشئين “فردي عام” اليوم
أبرز المواد
 64 مليار دولار.. حمدوك يتعهد باسترداد أموال السودان المهربة
أبرز المواد
 “المنيع”: ذي القعدة 30 يومًا.. ويوم عرفة الاثنين .. والعيد الثلاثاء
أبرز المواد
 بالفيديو.. إخماد حريق الحاوية في دبي خلال 40 دقيقة فقط
أبرز المواد
 استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا
أبرز المواد
وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

أبرز المواد
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها

مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها

محليات

“المنيع”: ذي القعدة 30 يومًا.. ويوم عرفة الاثنين .. والعيد الثلاثاء

“المنيع”: ذي القعدة 30 يومًا.. ويوم عرفة الاثنين .. والعيد الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=1001849
المناطق - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة لهذا العام سيكون ٣٠ يومًا، وأن يوم عرفة سيكون يوم الاثنين ١٩ / ٧ / ٢٠٢١ م، والعيد يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هلال ذي الحجة لن يُرى يوم ٢٩ من هذا الشهر؛ لأن ولادته ستكون بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بوقت كبير، وبالتحديد في فجر يوم ٣٠ ذي القعدة في تمام الساعة الـ٤:١٦ فجرًا

وتفصيلاً، أشار فضيلة الشيخ عبدالله المنيع إلى أن شهر شوال لعام ١٤٤٢ بدأ يوم الخميس الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢١م، وانتهى يوم الخميس الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢١م، وعدد أيامه ٢٩ يومًا

وقال: هلال ذي القعدة استهل مساء يوم الخميس ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢؛ إذ إن الشمس غربت يوم الخميس الساعة الـ٧:٠٣، وغرب القمر بعد غروبها الساعة الـ٧:١٠، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٧ دقائق؛ وبهذا يكون أول شهر ذي القعدة يوم الجمعة الموافق ١١/ ٦/ ٢٠٢١ م بتوقيت مكة المكرمة

وأضاف: “عدد أيام شهر ذي القعدة ٣٠ يومًا؛ إذ يولد هلال ذي الحجة الساعة الـ٤:١٦ من صباح يوم السبت الموافق ٣٠/ ١١/ ١٤٤٢؛ وهذا يعني استحالة رؤية الهلال يوم ٢٩ ذي القعدة لغروب الهلال قبل الشمس. وفي يوم ٣٠ ذي القعدة تغرب الشمس الساعة الـ٧:٧، ويغرب القمر بعدها الساعة الـ٧:٤١، ويكون الفرق بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٣٤ دقيقة”

وتابع: “بهذا يكون يوم الأحد الموافق ١١/ ٧/ ٢٠٢١ م هو أول أيام ذي الحجة، ويكون يوم الاثنين الموافق ١٩/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عرفة، ويكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عيد الأضحى”

روابط ذات صلة

وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس
مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها

مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*