انطلاق نخبة الجمباز لمرحلة الأشبال والناشئين “فردي عام” اليوم

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تنطلق بطولة السعودية للنخبة في لعبة الجمباز لمرحلة الأشبال والناشئين “فردي عام” غداً الخميس، والتي تستمر لمدة 3 أيام على صالة الجمباز في ملعب الأمير سعود بن جلوي في الدمام.

وتدشن البطولة باجتماع للحكام، يعقبه إحماء عام للفرق المشاركة، ومن ثم منافسات المجموعة الأولى لجميع الأندية المشاركة، باستثناء المجموعة الثانية.

وتبدأ الجمعة منافسات الأشبال بالمجموعة الثانية، والتي تضم السلام، الاتحاد، الابتسام ومضر، يسبقها إحماء عام، ومن ثم بداية بطولة الناشئين للمجموعة الأولى والتي تضم الاتحاد، الخويلدية، الابتسام، الوشم.

وتختتم المجموعة الثانية لجميع الأندية المشاركة المتبقية بعد غد البطولة، ومن ثم تتويج الفائزين في جميع المراحل.