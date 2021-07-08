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هايتي.. مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس

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هايتي.. مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس

هايتي.. مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس
http://almnatiq.net/?p=1001861
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر أمنية في هايتي، أنه تم القاء القبض على 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، برصاص مجهولين.

وبحسب المصادر ذاتها تم إطلاق سراح ضباط الشرطة الثلاثة الذين كانوا محتجزين كرهائن.

وفي وقت سابق أعلن وزير الاتصالات في هايتي، فرانز إكسانتوس، عن اعتقال المجرمين المتشبه بهم في اغتيال الرئيس مويس.

بدوره دعا القائم بأعمال رئيس الحكومة الهايتية، كلود جوزيف، المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

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