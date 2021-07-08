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وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

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وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس
http://almnatiq.net/?p=1001876
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان وأصابة 23 آخرين، في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز ولاية “بادغيس” بغرب البلاد.

بحسب بيان الوزارة: “تمكنت القوات الأفغانية من إخراج المسلحين من مناطق عديدة في مركز الولاية، إضافة إلى مقتل العديد من المسلحين خلال الاشتباكات في مركز الولاية”.

وتقع ولاية بادغيس على الحدود مع جمهورية تركمانستان، وتتكون من 7 أقضية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، مقتل 239 مسلحا وإصابة 157 آخرين، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في 15 ولاية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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