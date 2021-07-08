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وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

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وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة
http://almnatiq.net/?p=1001879
المناطق - وكالات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.024.418، وإجمالي الوفيات 4.000.767.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606217 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.770.334.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ528540 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 18.909.037.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات404211، وإجمالي إصابات 30.663.665.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234192 وإجمالي إصابات 2.558.369.

وفي المرتبة الخامسة البيرو بإجمالي وفيات 193588 وإجمالي إصابات 2.069.51.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 137718، وإجمالي إصابات 5.614.540.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128565، وإجمالي إصابات 5.007.964.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات127718 وإجمالي إصابات 4.265.714.

وفي المرتبة التاسعة فرنسا بإجمالي وفيات111448، وإجمالي إصابات 5.856.682.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 110578، وإجمالي إصابات 4.426.811.

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