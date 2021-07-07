احدث الأخبار

أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
المنطقة الشرقية
 وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها
محليات
 مذكرة تفاهم مشترك بين وزارة الرياضة وهيئة الغذاء والدواء واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات
أبرز المواد
 حرصاً على ضمانات حقوق المتهمين.. النيابة العامة تطالب بالإبلاغ عن الموقوفين بطريقة غير مشروعة
أبرز المواد
 هايتي.. مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس
أبرز المواد
 انطلاق نخبة الجمباز لمرحلة الأشبال والناشئين “فردي عام” اليوم
أبرز المواد
 64 مليار دولار.. حمدوك يتعهد باسترداد أموال السودان المهربة
أبرز المواد
 “المنيع”: ذي القعدة 30 يومًا.. ويوم عرفة الاثنين .. والعيد الثلاثاء
أبرز المواد
 بالفيديو.. إخماد حريق الحاوية في دبي خلال 40 دقيقة فقط
أبرز المواد
أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

المنطقة الشرقية
وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

أبرز المواد
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة

أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=1001882
المناطق - حفرالباطن

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ18,747 مراجعًا ومراجعة خلال النصف الأول لعام 2021م ، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3583 مراجع ، و384 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 2325 مراجع ، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 2363 مراجعاً ، واستفاد 2095 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 3161 أشعة وكذلك تم متابعة 1862 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 580 مراجعاً ، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 2328 مراجع.

كما قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن مبادرة صحة أسنانك صحة من الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً ولمدة أسبوعين واستهدفت المبادرة جميع الفئات العمرية وقدمت لهم الكوادر الطبية الخدمات العلاجية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.

روابط ذات صلة

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
الهيئة الملكية بالجبيل تنهي خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي العيد

الهيئة الملكية بالجبيل تنهي خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي العيد
أمير الشرقية يدشّن مصنع “ساميف” للصناعات المعدنية

أمير الشرقية يدشّن مصنع “ساميف” للصناعات المعدنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*