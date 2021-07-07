أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

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قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ18,747 مراجعًا ومراجعة خلال النصف الأول لعام 2021م ، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3583 مراجع ، و384 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 2325 مراجع ، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 2363 مراجعاً ، واستفاد 2095 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 3161 أشعة وكذلك تم متابعة 1862 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 580 مراجعاً ، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 2328 مراجع.

كما قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن مبادرة صحة أسنانك صحة من الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً ولمدة أسبوعين واستهدفت المبادرة جميع الفئات العمرية وقدمت لهم الكوادر الطبية الخدمات العلاجية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.