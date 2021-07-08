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الهلال يُمدد لتركي المطيري حتى صيف ٢٠٢٤

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الهلال يُمدد لتركي المطيري حتى صيف ٢٠٢٤

الهلال يُمدد لتركي المطيري حتى صيف ٢٠٢٤
http://almnatiq.net/?p=1001887
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مساء الأربعاء، عن تمديد عقد تركي المطيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 أعوام ليبقى مع الهلال حتى 2024.

ميدانياً، أدى الفريق تدريباته على فترتين (صباحية ومسائية)، ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين.

تركزت الحصة الصباحية على تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، بينما عمل الجهاز الفني للفريق على تكثيف الجوانب اللياقية والفنية.

وفي المساء، قسم ليوناردو جارديم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين أجرت كل واحدة تدريبات فنية متنوعة تلاها تدريبات الجري ومناورة على جزء من الملعب.

هذا، وتقرر أن يخضع اللاعبون لفحوص طبية، الخميس، خلال الفترة الصباحية وحصة تدريبية مسائية في مقر النادي.

يُذكر أن الفريق سيغادر الاثنين المقبل إلى النمسا التي تحتضن معسكره الإعدادي حتى الثاني من أغسطس المقبل، يتخلله 5 مباريات تجريبية.

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