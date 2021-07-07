احدث الأخبار

أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية
منطقة تبوك
 الهلال يُمدد لتركي المطيري حتى صيف ٢٠٢٤
الرياضة
 أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
المنطقة الشرقية
 وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها
محليات
 مذكرة تفاهم مشترك بين وزارة الرياضة وهيئة الغذاء والدواء واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات
أبرز المواد
 حرصاً على ضمانات حقوق المتهمين.. النيابة العامة تطالب بالإبلاغ عن الموقوفين بطريقة غير مشروعة
أبرز المواد
 هايتي.. مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس
أبرز المواد
 انطلاق نخبة الجمباز لمرحلة الأشبال والناشئين “فردي عام” اليوم
أبرز المواد
 64 مليار دولار.. حمدوك يتعهد باسترداد أموال السودان المهربة
أبرز المواد
أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

منطقة تبوك
الهلال يُمدد لتركي المطيري حتى صيف ٢٠٢٤

الهلال يُمدد لتركي المطيري حتى صيف ٢٠٢٤

الرياضة
أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

المنطقة الشرقية
وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة وفاة عالميا.. وأكثر من 185 مليون إصابة

أبرز المواد

أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية
http://almnatiq.net/?p=1001891
المناطق- تبوك- علي العميري

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة مساء أمس احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 27 من طلابها لهذا العام والبالغ عددهم 209 طالباً وطالبة وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس بتبوك.
وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ثم بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعد ذلك قدمت مجموعة من طالبات مرحلة الطفولة المبكرة فقرة عن تطبيق تجربة الموسيقي بالمدارس ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب علي الأسمري والطالب عبدالاله ضاحي باللغة الإنجليزية أعربا فيها ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس وأولياء الأمور عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك وتفضله برعاية هذا الحفل وتكريم الخريجين مؤكدين على إكمال مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد.
ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً استعرض من خلاله إنجازات المدارس وخصوصاً خلال فترة جائحة كورونا كما شاهد سموه عرض مرئي لمسيرة الخريجين بعدها كرّم سمو أمير المنطقة الطلاب والطالبات المتفوقين بالمدارس.
بعد ذلك أدلى سمو أمير منطقة تبوك بتصريح صحفي قال فيه ولله الحمد هذه محصلة سنوية وهذا موسم حصاد نجني ثماره كل عام معرباً سموه عن فخره وسعادته بمشاركة الطلاب والطالبات حفل تخرجهم رغم ظروف الجائحة متمنياً لهم حياة سعيدة والتوفيق لما فيه خير الوطن.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بحصول الأخضر على بطولة كأس العرب للشباب

أمير تبوك يهنئ القيادة بحصول الأخضر على بطولة كأس العرب للشباب
نائب وزير الموارد البشرية “للتنمية” يشهد توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالي التدريب والتعاون المشترك بمنطقة تبوك

نائب وزير الموارد البشرية “للتنمية” يشهد توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالي التدريب والتعاون المشترك بمنطقة تبوك
أمير تبوك يستقبل المهندس” القعير ” صاحب الجهود الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بتبوك

أمير تبوك يستقبل المهندس” القعير ” صاحب الجهود الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*