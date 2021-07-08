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الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويبحثان التطورات الإقليمية

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الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويبحثان التطورات الإقليمية

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويبحثان التطورات الإقليمية
http://almnatiq.net/?p=1001902
المناطق - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وبحثا معًا أبرز التطورات في المنطقة ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب خالد بن سلمان: التقيت اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واستعرضنا الشراكة بين البلدين وسبل تنميتها، وكذلك أبرز التطورات في المنطقة وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنَّه التقى أيضًا وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وتناول معه التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم الأمير خالد بن سلمان، بزيارةٍ إلى واشنطن حيث يلتقي كبار المسؤولين. والتقى الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أكَّد التزام أمريكا بالعلاقة الدفاعية مع السعودية.

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