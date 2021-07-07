إدارة النشاط الطلابي بتعليم المدينة المنورة تختتم فعاليات برنامجها الصيفي للعام 1442هـ

المناطق - واس

اختتمت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي (بنين – بنات) ، أمس فعاليات برنامج النشاط الصيفي للعام 1442هـ ” نشاطي ” في مبادرة تحفيزية لاستقطاب الطلاب والطالبات وزيادة المشاركة في البرنامج وذلك بمقر مجمع الراشد مول بالمدينة المنورة وسط تدابير احترازية من جائحة كورونا.

ويهدف البرنامج الذي استمر أربعة أيام مستهدفا أصحاب الهمم الواعدة والمواهب المتميزة ، إلى نشر البرنامج والتعريف بمسابقاته المتنوعة والممتعة التي تلبي حاجات الطلاب والطالبات واهتماماتهم وتكسبهم مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية، بالإضافة إلى المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية سوية معتزة بدينها ووطنها ونفسها.