مختبر أمانة القصيم ينهي فحص ٦٥١ عينة خلال يونيو الماضي

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أنهى مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة القصيم خلال شهر يونيو الماضي، فحص ٦٥١ عيّنة مختلفة لرصد الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية في الخضروات والفاكهة، وذلك في السوق المركزي للخضار والفاكهة ببريدة والأسواق المركزية .

وبلغت نسبة العينات المطابقة للمواصفات القياسية 92.5% بينما بلغت نسبة العينات الغير مطابقة 7.5% ، ونتج عن ذلك مصادرة 7 طن من الخضار المختلفة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين .