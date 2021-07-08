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برنامج العمل الحرّ يطلق حملة “مشوار الـ 42 رحلة” لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه المركبات

برنامج العمل الحرّ يطلق حملة “مشوار الـ 42 رحلة” لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه المركبات

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برنامج العمل الحرّ يطلق حملة “مشوار الـ 42 رحلة” لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه المركبات

برنامج العمل الحرّ يطلق حملة “مشوار الـ 42 رحلة” لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه المركبات
http://almnatiq.net/?p=1001927
المناطق - واس

أطلق برنامج العمل الحرّ التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة برنامج دعم النقل الموجه تحت شعار “مشوار الـ 42 رحلة”، لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل.
وتستهدف الحملة المواطنين من الجنسين الراغبين بالعمل في خدمة نقل الركاب، وذلك عن طريق التحاقهم بمزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئة العامة للنقل، حيث تدعمهم حملة “مشوار الـ 42 رحلة” بـ 40% من إجمالي الدخل الشهري، ليكون بحدّ أقصى 2400 ريال، إضافة إلى مبلغ تحفيزي قدره 3000 ريال تصرف كل 6 أشهر مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” كأحد مبادراته الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.
ويشترط للحصول على الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، وأن يكون حاصلاً على وثيقة العمل الحرّ “قائد مركبة نقل موجه” سارية المفعول من خلال بوابة العمل الحرّ، وأن يلتزم المستفيد من الدعم بالعمل على تحقيق عدد 42 رحلة، كما يشترط ألا يكون المستفيد على رأس العمل حالياً في القطاعين الحكومي والخاص، أو طالباً منتظماً أو متقاعدًا، أو لديه سجل تجاري خاص به.
يذكر أن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في وقت سابق قراراً وزارياً يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، لإيجاد المزيد من فرص العمل لهم.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم التسجيل من خلال زيارة بوابة العمل الحرّ عبر الرابط التالي: https://freelance.sa/transportation-drivers .

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