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“الغذاء والدواء” تصدر دليلًا إرشاديًا لخدمات تراخيص المنشآت الخاضعة لإشرافها

“الغذاء والدواء” تصدر دليلًا إرشاديًا لخدمات تراخيص المنشآت الخاضعة لإشرافها

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“الغذاء والدواء” تصدر دليلًا إرشاديًا لخدمات تراخيص المنشآت الخاضعة لإشرافها

“الغذاء والدواء” تصدر دليلًا إرشاديًا لخدمات تراخيص المنشآت الخاضعة لإشرافها
http://almnatiq.net/?p=1001936
المناطق - الرياض

أعدّت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلًا إرشاديًا لخدمات تراخيص المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف تعزيز حصول المستثمرين على المعلومات المتعلقة بالخدمات الخاصة المقدّمة من “الهيئة”، سعيًا للتسهيل والتيسير على عملائها وشركائها، وحرصًا على زيادة رضا المتعاملين معها.
ويوضّح الدليل المستندات اللازمة والآلية والمتطلبات المادية والفنية للحصول على رخصة من “الهيئة”، وذلك بشكل مختصر وميسر، ومرتبط مع منصة “رحلة العميل” التفاعلية على موقع “الهيئة”.
ويتيح الدليل المعلومات لـ (19) نشاطاً وخدمة تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرحًا لكل خدمة، والفئة المستهدفة، وشروط الحصول عليها، إضافةً إلى الرسوم المستحقة عن كل نشاط، ورابط إلكتروني للوصول للخدمة.
ويتضمن دليل التراخيص للمكاتب الاستشارية والعلمية، والمختبرات الخاصة، ومراكز متابعة الدراسات السريرية، ومصانع ومستودعات الأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل والأجهزة والمنتجات الطبية والأعلاف وغيرها من الخدمات المتعددة التي تقدمها “الهيئة”.
ويرتبط الدليل بشكل مباشر مع منصة “رحلة العميل”، التي تتيح الفرصة للمستثمر أو العميل التجاري معرفة كافة الإجراءات والمتطلبات والنماذج للمنشآت والمنتجات وفسح الإرساليات الخاضعة لإشراف “الهيئة”.
ويمكن للمهتمين والراغبين الاطلاع والاستفادة من “دليل خدمات تراخيص منشآت الهيئة العامة للغذاء والدواء” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط: https://sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-07/SFDA77aa1.pdf.

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