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فرض حالة طوارىء صحية في طوكيو طوال فترة الألعاب الأولمبية

فرض حالة طوارىء صحية في طوكيو طوال فترة الألعاب الأولمبية
http://almnatiq.net/?p=1001939
المناطق - الرياض

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوغا ، اليوم ، عن فرض حالة طوارىء صحية مجدداً في العاصمة طوكيو لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 وستبقى سارية طوال فترة الألعاب الأولمبية التي تنطلق خلال أسبوعين.
وقال سوغا خلال اجتماع حكومي حول الإجراءات الصحية “سنعلن حالة الطوارىء في طوكيو” مضيفا أن هذا القرار سيستمر حتى 22 أغسطس المقبل.
ومن المرتقب أن تنظم الألعاب الأولمبية من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.
وتطرقت وسائل إعلام يابانية إلى احتمال إجراء المنافسات في غالبية المنشآت الأولمبية خلف أبواب مغلقة.

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