انخفاض سعر نفط “برنت” إلى 72.45 دولار

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 1.33 %، مايعادل 0.98 دولار، ليصل عند 72.45 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.57 % أو ما يعادل 1.13 دولار، لينهي تداولاته عند 71.07 دولاراً أمريكياً للبرميل.