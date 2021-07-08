انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 1.33 %، مايعادل 0.98 دولار، ليصل عند 72.45 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.57 % أو ما يعادل 1.13 دولار، لينهي تداولاته عند 71.07 دولاراً أمريكياً للبرميل.
انخفاض سعر نفط “برنت” إلى 72.45 دولار
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 1.33 %، مايعادل 0.98 دولار، ليصل عند 72.45 دولاراً أمريكياً للبرميل.
التعليقات (٠) اضف تعليق