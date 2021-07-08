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السعودية تتصدر بلا منازع في قائمة الدول العربية الـ 10 الأفضل للنساء

السعودية تتصدر بلا منازع في قائمة الدول العربية الـ 10 الأفضل للنساء
http://almnatiq.net/?p=1001945
المناطق - الرياض

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أفضل دولة عربية للنساء لعام 2021، وفقاً للقائمة السنوية التي تصدرها المجلة الأمريكية “سي أي أو وورلد”.
وأصدرت المجلة تصنيفها وترتيبها السنوي بناءً على دراسة استقصائية ووفقاً لمعايير وعوامل عدة بينها اقليمية، وعرقية، واجتماعية واقتصادية، تلعب دوراً حاسماً في تحديد المكان الأفضل للنساء.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد دولة في العالم آمنة بنسبة 100% للمراة حتى تتمتع بحرية العيش بمساواة مع الرجل، لكن بعض البلدان أفضل من غيرها عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الحقوق والاندماج الاجتماعي والشعور بالأمان.
وجاء في التقرير أن المملكة جاءت من بين أفضل الدول العربية بحسب جميع التحليلات، مشيرةً إلى أن الإصلاحات التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عززت بشكل حقوق المرأة في السعودية في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة في الدخل والوظائف والشعور بالأمان، فيما احتلت اليمن وسوريا والصومال مراتب متأخرة في القائمة.
وجاءت قائمة أفضل 10 دول عربية للنساء؛ على النحو التالي:
1- السعودية
2- عمان
3- الاردن
4- الإمارات
5- الجزائر
6- السودان
7- قطر
8- الكويت
9- لبنان
10- ليبيا

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