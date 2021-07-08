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القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعلن تعرّض قواتها لهجوم إرهابي مسلّح

القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعلن تعرّض قواتها لهجوم إرهابي مسلّح
http://almnatiq.net/?p=1001946
المناطق - وكالات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم، عن تعرّض وحدات من اللواء 128 التابع للجيش، الليلة الماضية، إلى هجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة جنوب ليبيا.
وأوضحت القيادة في بيان أصدرته، أن العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء، لافتة إلى أن هذا يعدّ استفزازاً واضحاً وصريحاً ومتعمداً، يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.
وقالت القيادة في بيانها،”من الواضح أن الإرهابيين سعو إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية، والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم، الذي نتطلع إليه كما يتطلع إليه الشعب الليبي بفارغ الصبر”.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار، واحترام المساعي المحلية والدولية، الرامية لإحلال السلام في ليبيا، مشيرة إلى أنها في الوقت نفس سترد بقوة وبحزم على أي استفزاز، وستستمر عمليات الجيش في محاربة الإرهابيين.

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