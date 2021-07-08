أمير الجوف يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية.. ويؤكد أهمية المحميات في تعزيز التنوع الإحيائي وتنشيط السياحة

المناطق - الرياض



استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله العامر، يرافقه المدير العام للسياحة والتطوير في الهيئة المهندس فيصل التويجري.

ونوه سموه بأهمية المحميات لما لها من فوائد اقتصادية وثقافية وعلمية، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز التنوع الإحيائي وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتنشيط السياحة، والحد من الصيد والرعي الجائر، والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، موضحين أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، وإسهامها في تحقيق “رؤية المملكة 2030” وبرامج التحول الوطني 2020، للوصول إلى مسطحات خضراء واسعة وجودة حياة، حيث ستمكن جميع المواطنين من الاستمتاع بالطبيعة دون إضرار بها.

واطلع سموه على عرض شامل عن الهيئة استراتيجيتها ومستقبل المحمية وفرص العمل فيها والفرص السياحية والاجتماعية التي ستعود على الوطن والمنطقة بالفائدة، والخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية، حيث تُعد محمية الملك سلمان أكبر المحميات الملكية في المملكة حيث تقع على مساحة تفوق 130,700 كم٢ وتهدف لتكون منتزه طبيعي وبيئي متكامل في شمال المملكة.

كما بارك سموه تشكيل الفريق المشترك بين إمارة المنطقة والهيئة للموائمة في المشاريع والأعمال القادمة .