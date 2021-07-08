“النقل”: القطاع الخاص سيتولى إنشاء طرق جديدة وصيانتها ويتملك أصولها

المناطق- الرياض

قال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، إن القطاع الخاص سيكون له حضور أكبر في قطاع الطرق من خلال إنشاء شركات تعمل بتنفيذ الطرق وصيانتها، ولها امتلاك أصولها.

وبحسب صحيفة “الرياض”، تعد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نقلة تاريخية لقطاع النقل في المملكة بأضلعه الأربعة النقل البري والجوي والبحري والسككي، وتجد كل الدعم من قيادة المملكة ومسؤولي قطاع النقل، ونظرا للدور المأمول منها في النهوض بهذا القطاع وتحقيق مستهدفات الرؤية لجعل المملكة عمقا استراتيجيا، واستثمار موقع المملكة الجغرافي الذي يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ومما يميز هذ الاستراتيجية أنها مرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية التي ستخدم اقتصاد المملكة، وهي في الوقت نفسه تنسجم بشكل كامل مع رؤية المملكة التي تركز على جعل بلادنا همزة وصل لربط المنطقة والقارات الثلاث تحديداً بحراً وجواً، ومن خلال السكك الحديدية لدول الخليج تحديداً، وسيكون لها أثر مباشر على الناتج الوطني.

وتهدف إلى رفع إسهامه في الاقتصاد المحلي، إلى 10 % بحلول 2030، مقارنة بـ6 % بالوقت الراهن، كما ستركز على توفير فرص عمل جديدة في قطاعات النقل المختلفة، والذي سيعتمد بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، ومن أبرز الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية تبني شركة طيران وطنية جديدة تركز على العمرة والحج.

وستواكب الزيادة والتوسع في جانب العمرة بالوصول إلى 30 مليون معتمر، وكذلك السياحة التي تستهدف 100 مليون زائر بحلول 2030، إضافة لمواصلة تخصيص مطارات المملكة، والتوسع فيها لتستوعب 33 مليون مسافر سنويا.