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“صحة الرياض”: 4 خطوات لتبريد الجسم في حالات الاصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري
http://almnatiq.net/?p=1001961
المناطق - الرياض

واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تنفيذ حملتها التوعوية للوقاية من الإصابة بضربات الحرارة خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.
وقالت “صحة الرياض”: هناك خطوات بسيطة وطرق لتبريد الجسم في حالات الاصابة بضربات الحرارة تشمل: رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة، الانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة، مع أخذ حمام بارد، أو غمر الجسم بالماء بحوض الاستحمام، وشرب كمية كافية من الماء، وخلع أي ملابس زائدة، وضع كمادات باردة على الرقبة، والإبط.
يذكر أن نسبة الإصابة بضربة الشمس أو الاجهاد الحراري وغيرها من الإصابات التي تسببها ضربات الحرارة تزداد في موسم الصيف، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يقومون ببذل مجهود كبير تحت أشعة الشمس والأماكن الحارة .

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