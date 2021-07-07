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أمير الجوف ينوه بتصدر صحة القريات والجوف مؤشر أداء المراكز الصحية بالمملكة نصف 2021

أمير الجوف ينوه بتصدر صحة القريات والجوف مؤشر أداء المراكز الصحية بالمملكة نصف 2021

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أمير الجوف ينوه بتصدر صحة القريات والجوف مؤشر أداء المراكز الصحية بالمملكة نصف 2021

أمير الجوف ينوه بتصدر صحة القريات والجوف مؤشر أداء المراكز الصحية بالمملكة نصف 2021
http://almnatiq.net/?p=1001968
المناطق - الجوف

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بحصول مديرية الشئون الصحية بمحافظة القريات على المركز الأول ، وحصول المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف, على المركز الثاني في التقرير النصف سنوي لعام 2021م في مؤشر الأداء للمراكز الصحية على مستوى المملكة بناءً على تقارير الزائر السري من وزارة الصحة .

وأعرب سموه عن شكره لمدير صحتي الجوف والقريات ، وزملائهم من منسوبي ومنسوبات الصحة بالمنطقة على هذه الجهود التي تأتي امتداداً لحرص القيادة على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا الوطن .

الجدير ذكره أن المؤشر يأتي بناء على 19 معيار تعمل على تحقيق جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وسلامة المباني, حيث تعتمد المعايير على الالتزام بالعمل وجودة الأقسام ووجود اللوحات الإرشادية, والعناية بانتظار المراجعين, وتقديم الخدمة بالشكل الجيد, وكذلك احتياطات مكافحة العدوى وحالة المنشأة والسلامة العامة , والتجهيزات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام صحة الجوف والقريات على تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين, حيث تعد مراكز الرعاية الصحية عصب الخدمات الصحية, وتقدم الخدمات الوقائية والأمراض المزمنة, والتطعيمات وخدمات عيادات الأسنان, والعيادات الاستشارية, وتعمل بشكل مستمر على التوسع بخدماتها, وكذلك تطوير العمل الإلكتروني فيها.

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