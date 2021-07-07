تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية .
ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حالياً على مساحة اجمالية 11000م2 ، حيث سيتضمن المشروع مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من 5 الاف م2 بالإضافة الى الممشى الرئيسي و الممرات و جلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية المشروع بالأشجار و نافورة وسطية .
الجدير بالذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 % .
من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة .
أمين عسير يتابع تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بأبها
تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية .
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