أمين عسير يتابع تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بأبها

المناطق - عسير

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية .

ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حالياً على مساحة اجمالية 11000م2 ، حيث سيتضمن المشروع مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من 5 الاف م2 بالإضافة الى الممشى الرئيسي و الممرات و جلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية المشروع بالأشجار و نافورة وسطية .

الجدير بالذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 % .

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة .