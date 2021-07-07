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أمين عسير يتابع تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بأبها

أمين عسير يتابع تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بأبها
http://almnatiq.net/?p=1001972
المناطق - عسير

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية .
ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حالياً على مساحة اجمالية 11000م2 ، حيث سيتضمن المشروع مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من 5 الاف م2 بالإضافة الى الممشى الرئيسي و الممرات و جلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية المشروع بالأشجار و نافورة وسطية .
الجدير بالذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 % .
من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة .

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